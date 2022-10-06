Жителя Гродно приговорили к 7 годам колонии за комментарии о Лукашенко и государственном флаге Беларуси

Гродненский областной суд приговорил местного жителя к 7 годам колонии усиленного режима по делам о комментариях в «деструктивном» телеграм-чате. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Речь о Юрии Станевском, сообщает телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область». Его судили по статьям разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), угрозе насилия в отношении должностного лица (часть 1 и 2 статьи 366 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК).

Согласно материалам дела, с 15 июля по 27 декабря 2021 года 36-летний житель Гродно оставлял в телеграме негативные комментарии и Лукашенко, других представителях власти и их близких, а также о государственном флаге и гимне Беларуси. О каких именно комментариях речь, пресс-служба Генпрокуратуры не уточняет.

Обновлено в 20:12. Добавлена информация об имени осужденного.