Лукашенко запретил повышать цены с 6 октября

Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси с 6 октября, сообщает «Белта». Политик озвучил это решение на совещании с экономическим блоком.

«С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — сказал он.

Телеграм-канал «Пул первого» добавляет, что цены могут повышаться согласно решению министра или председателя облисполкома.

«За нарушение — ответственность Генпрокуратуры и КГК — задержания и уголовные дела», — пишет телеграм-канал.

Лукашенко создал рабочую группу, которая до 20 октября должна предложить меры по регулированию цен. В нее войдут представители КГК, профсоюзов, Белстата и депутаты. Возглавит группу Наталья Кочанова.