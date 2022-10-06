Воевавший на стороне России беларус попал в украинский плен

Служба безопасности Украины подозревает 22-летнего беларуса в участии в военных действиях в качестве наемника (часть 4 статьи 447 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство не раскрывает имени военного, но показывает его фото. Судя по нему, пленника зовут Максим Зезюльчик. Согласно СБУ, беларус воевал против Украины на стороне России в составе частной военной компании «Редут» на должности пулеметчика. Сейчас он ранен и находится в украинском плену, пишет пресс-служба.

Как установили украинские следователи, в июле 2022 года беларус сам вышел на ЧВК, где ему предложили поехать в Россию. 19 июля он подписал контакт с «Редутом», а через три дня оказался в украинском Изюме.

В августе его перенаправили в Луганскую и Донецкую области. Задержали беларуса 19 сентября, сообщает СБУ.