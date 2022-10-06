Минские власти закрыли школу при католическом Христианском социальном центре, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-секретаря Беларуского католического костела Юрия Санько.

По его словам, школу решение о закрытии школы власти приняли 30 августа. 5 сентября возле здания центра стояли сотрудники милиции и проверяли, «нет ли там занятий», пишет «Радыё Свабода».

По информации издания, закрыли социальную и образовательную части центра — сам центр, где находится каплица и живут священники, работает.

Христианский социальный центр — религиозная организация, подчиняющаяся главе Католической церкви в Беларуси. В нем находится каплица, жилые помещения для ксендзов и частная католическая школа, которую посещали не только католики, отмечает «Радыё Свабода». Школа работала с 2018 года, ее посещали десятки дошкольников и детей школьного возраста.