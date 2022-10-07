Провластный телеграм‑канал опубликовал «покаянное» видео жителя Гродно, который произносит «Ахмат — сила»
Провластный телеграм‑канал опубликовал «покаянное» видео жителя Гродно, который произносит «Ахмат — сила»
7 октября 2022, 14:38
 
 
 
 
 

Силовики задержали жителя Гродно, которого обвиняют в оскорблении беларуских и российских чиновников, пишет провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

Авторы канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным, на котором он говорит, что негативно высказывался о действиях российских военных в Украине, извиняется перед силовиками и произносит «Ахмат — сила». В ролике он называет себя работником одного из торговых предприятий города.

«Прошу прощения у Рамзана Кадырова за свои нелицеприятные комментарии в телеграм-каналах», — говорит задержанный.

     
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