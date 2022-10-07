Суд приговорил к 3 месяцам ареста российского гандболиста, избившего брестчанина

Суд Московского района Бреста приговорил к 3 месяцам ареста российского гандболиста Александра Синицина, который в августе избил жителя Бреста. Об этом сообщает «Брестская газета».

Суд признал Синицына виновным в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК РБ).

Согласно обвинению, выпивший россиянин 10 августа ударил, а после избил сотрудника караоке-бара после того, как тот сделал ему замечание. Как пишет «Брестская газета», Синицын ударил брестчанина более 10 раз — тот попал в больницу с многочисленными переломами и другими травмами и до сих пор проходит лечение.

Гандболист заплатил потерпевшему 13 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Брестчанин сказал, что претензий к Синицину не имеет, передает издание.

Синицына задержали 10 августа возле ресторана-караоке «Жемчуг» и поместили в ИВС. Сестра гандболиста писала, что обвинения по уголовному делу ему предъявили 15 августа. Она рассказала, что в начале августа Синицын подписал контракт с клубом «Донские Казаки» и поехал на сборы в Брест.

Гендиректор гандбольного клуба «Донские казаки» Евгений Семак утверждал, что 9 августа сотрудник бара сказал спортсменам уехать из Беларуси, что и стало поводом для конфликта.

Александр Синицын — 25-летний российский гандболист, двукратный чемпион России в составе «Чеховских медведей».