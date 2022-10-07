Беларуски не смогут выступить на ЧЕ‑2022 по боксу из‑за уже утвержденного списка участников, несмотря на решение IBA о допуске

Беларуски не смогут выступить на Чемпионате Европы по боксу, который начинается 13 октября, из-за уже утвержденного списка участников, сообщили в Европейской федерации бокса (EUBC).

«EUBC получила решение IBA разрешить боксерам из России и Беларуси снова участвовать в соревнованиях IBA. В соответствии с ним мы позволим этим спортсменам участвовать в санкционированных EUBC соревнованиях после предстоящего чемпионата среди женщин», – говорится в заявлении EUBC.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) отменил запрет на участие беларуских и российских спортсменов в международных соревнованиях.

Решение об отстранении беларуских и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях ассоциация приняла 4 марта в связи с войной в Украине.