«Сводки центра» опубликовали видео с задержанными журналистами Александром Лычавко и Снежаной Инанец

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал видео с задержанными журналистами Александром Лычавко и Снежаной Инанец.

В ролике супруги рассказывают о причине задержания. Лычавко говорит, что участвовал в акциях протеста в 2020 году, был подписан на «деструктивные» каналы и делал репосты. Инанец также была подписчицей «деструктивных» каналов и участвовала в нескольких акциях протеста, во время которых выходила на проезжую часть, говорится в видео.

Авторы «Сводок центра» пишут, что Лычавко работает в The Village, а Инанец — в Onliner.

Силовики задержали журналистов 6 октября — утром они перестали выходить на связь. О подробностях задержания не сообщалось.