СК прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы Насты Лойко

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы Human Constanta Насты Лойко. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«Па вяртанні на мяне чакаў ліст з СК, што крыміналка ў дачыненні мяне спыненая. Зараз я толькі сведка па справе "Вясны" і без забароны на выезд», — написала Лойко.

Лойко задержали 6 сентября возле зала суда, где проходило заседание по делу «Революционного действия». 7 сентября ей присудили 15 суток ареста, а 22 сентября ее во второй раз арестовали на тот же срок.

В августе 2021 года Лойко стала подозреваемой в содействии неуплате налогов (статья 243 УК РБ) по делу против правозащитного центра «Вясна». Правозащитница находилась под подпиской о невыезде и обязательством о явке.

13 августа 2021 года сотрудники ДФР задержали Лойко, а после обыска в ее квартире правозащитница связалась с адвокатом и сказала, что ее оставляют в ИВС.