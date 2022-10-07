Нобелевскую премию мира получил беларуский правозащитник Алесь Беляцкий, сообщила пресс-служба премии.

Также премию получил Центр гражданских свобод из Украины и российская правозащитная организация «Мемориал».

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в решении Нобелевского комитета.

Сейчас Беляцкий находится в минском СИЗО-1. Его задержали 14 июля 2021 года по обвинениям в контрабанде (часть 4 статьи 228 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).

Следствие посчитало, что Беляцкий совместно другими правозащитниками руководили работой центра «Вясна» после его ликвидации Верховным судом в 2003 году. По указанию обвиняемых, писали следователи, «Вясна» с 2013 по 2020 год заплатила неназванным «лицам, выполнившим работы», не менее 879 тысяч рублей.

Алесь Беляцкий — председатель и создатель беларуской правозащитной организации «Вясна» и вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH) с 2007 по 2016 год.