Включенного в «список террористов» жителя Гродно с психическим заболеванием приговорили к 6 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил 26-летнего Андрея Сачевко к 6 годам колонии усиленного режима по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и массовых беспорядках (статья 293 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Приговор огласили 19 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Сачевко имеет расстройство личности, пишут правозащитники. Судили его по обвинению в комментариях в телеграм-чате и участии в протестах.

4 мая Сачевко задержали на рабочем месте за распространение «экстремистских» материалов — публикацию «Вконтакте» видео с Лукашенко, на котором он в 1994 году принимает присягу под бчб-флагом.

Гродненца отпустили через трое суток, а уже 11 числа снова задержали — по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Силовики провели дома у Сачевко обыск. 25 мая его признали виновным в хранении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и назначили штраф в 25 базовых величин.

В июне лабораторно-судебная экспертиза подтвердила психическое заболевание у гродненца, сообщают правозащитники.

В сентябре начались судебные заседания по делу Сачевко — теперь его обвиняли в разжигании вражды и в участии в протестах. Почему и когда следствие решило переквалифицировать дело, «Вясна» не уточняет.

В июле КГБ внес Андрея Сачевко в «список террористов».