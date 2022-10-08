Погранкомитет: на беларуско‑литовской границе нашли мигранта в бессознательном состоянии

В Браславском районе на границе с Литвой пограничники нашли мигранта в бессознательном состоянии, сообщил Пограничный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.

Пограничный наряд ГПК обнаружил иностранца без сознания на белорусско‑литовской границе еще 7 октября, но известно об этом стало только сегодня. По утверждению ведомства, у мужчины, предположительно, гражданина Бангладеша, наблюдались явные признаками переохлаждения.

Как утверждает Погранкомитет, литовские силовики «вытеснили его в Беларусь, несмотря на болезненное состояние и необходимость медицинской помощи».

Медики доставили беженца в реанимацию Браславской ЦРБ. Помимо тяжёлого состояния, у мужчины диагностирован сахарный диабет.

Это уже второй случай в этом месяце, о котором сообщает Погранкомитет. 3 октября беларуские пограничники обнаружили на границе с Польшей труп мужчины «неславянской внешности».

Еще одного человека без сознания беларуские пограничники обнаружили на литовской границе 1 октября.