КГК установил два факта поднятия цен, по одному из них возбудили уголовное дело о превышении полномочий

Комитет государственного контроля установил два факта поднятия цен, по одному из которых возбудили уголовное дело о превышении власти или должностных полномочий (часть 2 статьи 426 УК). Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказала Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК.

По словам Самохиной, уголовное дело возбудили в Могилевской области. Одно из бобруйских предприятий с января по август поставляло овощи в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой до 600%, установили в КГК. О каком именно предприятии речь, не уточняется.

Другой случай повышения цен нашли в Лиде — в магазине продавали колбасу до двух рублей дороже, чем она стоила 6 октября.

«Интересный факт, пока уполномоченные лица проводили проверку на месте, продавцы подменяли ценники на старые. Однако это не осталось без внимания», — говорится в сюжете телеканала.

6 октября Лукашенко запретил поднимать цены. Политик озвучил это решение на совещании с экономическим блоком и подписал соответствующую директиву.