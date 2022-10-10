КГК возбудил более 10 уголовных дел «по фактам завышения цен»

Комитет государственного контролся возбудил более 10 уголовных дел «по фактам завышения цен», сообщает «Белта».

Директора Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов привел пример одного из дел.

По его словам, Борисовскому мясокомбинату приченен ущерб из-за завышения цен на рекламу.

Могилевчанин разместил в эфире радио рекламу о продукции мясокомбината. При этом он получил за услугу «денежные средства в 10 раз превышающие фактически понесенные затраты при оказании услуг по размещению рекламы», сообщает Маршалов. Могилевчанин задержан, против него возбуждено уголовное дело по неназванной статье.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси.