В Барановичах против замдиректора магазина возбудили уголовное дело за «необоснованное повышение цены» на 13%

В Барановичах против заместителя директора одного из торговых объектов возбудули уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК), сообщает Генпрокуратура.

По сообщению ведомства, поводом поступило «необоснованное повышение цены» на 13% на один из товаров через день после того, как Александр Лукашенко выпустил директиву «О недопустимости роста цен».

На какой именно товар в торговом объекте была повышена цена, не сообщается. Замдиректора задержан. Для организации предварительного следствия дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета.