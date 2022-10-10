Суд приговорил жену двоюродного брата политика Павла Латушко к 2,5 годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил жену двоюродного брата политика Павла Латушко Елену к 2,5 годам домашней химии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Женщину обвинили по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Силовики задержали Елену 25 августа и поместили в СИЗО №1.

Спустя месяц ее мужа Анатолия, двоюродного брата политика Павла Латушко, суд приговорил к 6 годам колонии по обвинению в незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

На суде он рассказал об избиении силовиками во время задержания. Во время следствия брат политика рассказал, что в РУВД силовики надевали ему на голову полиэтиленовый пакет, угрожали дубинкой и говорили, что хотят получить от него некие сведения, о которых он ничего не знал.

Во время заседания судья отметил, что в показаниях Латушко упоминается не менее 50 ударов, которые ему нанесли силовики. После этого, по словам Латушко, он согласился говорить то, что от него требовали милиционеры, и силу к нему больше не применяли.