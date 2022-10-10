Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому он остается единственным, кому подчиняется КГБ

Александр Лукашенко подписал указ №356, согласно которому с 1 января 2023 года он остается единственным, кому подчиняется КГБ, сообщает «Белта».

Ранее в «положении о Комитете государственной безопасности» было указано, что председатель КГБ подчиняется президенту, а по вопросам, отнесенным Конституцией, законами, декретами, указами и распоряжениями президента к компетенции Совета Министров, и премьер-министру Республики Беларусь.

Согласно изменениям, слова после «подчиняется президенту» из положения будут исключены.