Александр Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск Беларуси и России, передает «Белта».

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

По его словам, формирование этой группировки началось еще несколько дней назад. Лукашенко заявил и о намерении разместить российских военных в Беларуси. Как он сказал, это «будет не одна тысяча человек».

«И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — отметил Лукашенко.

Обновлено в 12:40. Добавлена информация о размещении российских военных.