Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным, где тот говорит, что «содействовал» миграции иранцев в Евросоюз

Силовики задержали беларуса, который «содействовал незаконной миграции граждан Ирана на территорию Евросоюза», сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра».

На видео задержанный говорит, что был задержан сотрудниками Госпогранкомитета и милиционерами за «содействие незаконной миграции граждан Ирана на территорию Евросоюза». Произносимая задержанным формулировка совпадает со статьей 371-1 УК.

Также он говорит, что летом 2020 года «не менее шести раз» участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, «был замечен в сцепке» около Площади Победы, «нелестно» высказывался о сотрудниках милиции в соцсетях.