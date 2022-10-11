СК возбудил уголовное дело против жителя Дятловского района, угрожавшего жене и детям самодельным арбалетом

Дятловский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об угрозе убийством (статья 186 УК) и незаконном изготовлении метательного оружия (часть 2 статьи 297 УК) против 36-летнего местного жителя, который угрожал своим жене и детям самодельным арбалетом, пишет пресс-служба СК.

Как уточняют в ведомстве, 3 августа местная жительница рассказала милиции, что ее супруг угрожает ей и детям, держа в руках арбалет. Всего в семье четверо детей, трое из них малолетние.

Сам супруг не смог объяснить следователям причину своих действий. При этом он отрицал, что угрожал членам своей семьи убийством, но рассказал, что был сильно пьян и потому не помнит произошедшее. Арбалет, по его словам, он изготовил еще в феврале для личных целей.

Как отмечают в СК, ранее местного жителя привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганство. Сейчас ему назначили судебную психиатрическую экспертизу.