СК возбудил уголовное дело против жителя Дятловского района, угрожавшего жене и детям самодельным арбалетом
СК возбудил уголовное дело против жителя Дятловского района, угрожавшего жене и детям самодельным арбалетом
11 октября 2022, 16:13
 
 
 
 
 

Дятловский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об угрозе убийством (статья 186 УК) и незаконном изготовлении метательного оружия (часть 2 статьи 297 УК) против 36-летнего местного жителя, который угрожал своим жене и детям самодельным арбалетом, пишет пресс-служба СК.

Как уточняют в ведомстве, 3 августа местная жительница рассказала милиции, что ее супруг угрожает ей и детям, держа в руках арбалет. Всего в семье четверо детей, трое из них малолетние.

Фото: Следственный комитет

Сам супруг не смог объяснить следователям причину своих действий. При этом он отрицал, что угрожал членам своей семьи убийством, но рассказал, что был сильно пьян и потому не помнит произошедшее. Арбалет, по его словам, он изготовил еще в феврале для личных целей.

Как отмечают в СК, ранее местного жителя привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганство. Сейчас ему назначили судебную психиатрическую экспертизу.

     
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