Житель Добрушского района зарезал жену и ее тетю; после убийства он переоделся и прятался на работе

СК расследует дело против 58-летнего жителя агрогородка Корма Добрушского района, подозреваемого в убийстве (часть 2 статьи 139 УК) своей жены и ее тети, пишет пресс-служба ведомства.

6 октября в деревне Огородня-Кузьминичская на территории одного из домов местный житель обнаружил тела двух односельчанок 38 и 73 лет с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия оперативники зафиксировали на телах женщин множественные колото-резаные раны, ушибы и ссадины.

В тот же день был задержан прятавшийся на ферме 58-летний подозреваемый — муж 38-летней погибшей (они проживали отдельно). В прошлом году его уже привлекали к ответственности за угрозу убийством жене. На допросе он сознался в убийстве.

Согласно данным СК, вечером 5 октября 38-летняя племянница пришла в гости к своей пожилой тете. Вскоре туда пришел ее муж, чтобы «выяснить отношения с супругой». По утверждению ведомства, во дворе «между ними разгорелся словесный конфликт, в ходе которого мужчина избил жену».

На шум во дворе из дома вышла пенсионерка. Племянница попросила ее вызвать милицию. Подозреваемый пошел в дом за женщиной и, найдя в соседней комнате нож, «нанес ей несовместимые с жизнью ранения».

«После этого мужчина выбежал во двор. Его жена, несмотря на полученные при избиении травмы, смогла выбраться на улицу. Фигурант затащил женщину во двор и убил ножом. Затем вернулся на работу, переоделся и спрятал окровавленную одежду», — пишет СК.

Следователи обнаружили вещи подозреваемого в прикрытой травой яме возле дороги рядом с фермой, на которой он работал. Завернутый в окровавленное полотенце нож — предполагаемое орудие убийства — нашли в траве в двухстах метрах от дома пенсионерки.