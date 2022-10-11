Суд в Новополоцке в третий раз оштрафовал местную жительницу, устроившую антивоенную акцию на школьной линейке

Суд в Новополоцке оштрафовал местную жительницу Анну Тукову, устроившую антивоенную акцию на школьной линейке, на 100 базовых величин по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации центра, в вину Туковой вменили «пикетирование» фотографиями украинского флага в инстаграме. Как отмечают правозащитники, это уже третий штраф, назначенный Туковой с 1 сентября. Всего она должна выплатить 7 360 рублей.

8 сентября Туковой назначили штраф в 960 рублей за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) из-за подписки на два «экстремистских» сообщества во «Вконтакте»

1 сентября Тукова попала на видео с акцией на школьной линейке в Новополоцке. Она вышла с поднятыми руками к выступавшим детям из военно-патриотического клуба. Те были одеты в военную форму и использовали модели оружия. Тогда активистку задержали, писала «Вясна».

Видео с акции на 1 сентября опубликовал канал stranaforlife. Авторы канала утверждали, что таким образом задержанная выступала против войны.