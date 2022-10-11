Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников полка Калиновского

Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении участников полка Калиновского за создание «экстремистского формирования» или участие в нем (статья 361-1УК), сообщает пресс-служба следственного комитета.

Как пишет СК, «группа беларусов, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировались и создали так называемый полк имени Кастуся Калиновского».

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В конце сентября МВД признало полк «экстремистским формированием».

В список МВД попали также батальоны «Волат» и «Террор», которые ведомство называет «структурными подразделениями» полка. В августе пресс-служба полка сообщала, что «Террор» больше не входит в его структуру.

29 сентября силовики задержали отца одного из бойцов полка Калиновского Яна «Беларуса» Мельникова. Из-за чего задержали Виктора Мельникова, неизвесно.