В Могилеве силовики задержали местного жителя во время стрижки в парикмахерской

В Могилеве милиция задержала местного жителя Аркадия Гуменникова во время стрижки в парикмахерской за «репосты и распространение флага бчб». Видео задержания появилось в близком к милиции телеграм-канале «Чистый Могилев».

На видео, опубликованном каналом, несколько силовиков заходят в парикмахерскую и задерживают стригшегося там мужчину. После из милицейской машины его выводят с наручниками за спиной силовики в форме.

Сам Гуменников на видео сказал, что был задержан за то, что «репостил и распространял флаг бчб». Авторы канала пишут, что задержанный «неоднократно привлекался за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».