Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей, чтобы снять все возможные обвинения в готовящейся провокации со стороны Украины. Видеозапись саммита опубликована в телеграм-канале Зеленского.

По словам Зеленского, Украина «не планировала и не планирует военных действий против Беларуси».

«Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно, но она уже втянула их — а хочет втянуть непосредственно», — сказал он.

Для того, чтобы избежать обвинений в подготовке каких-либо провокаций, президент Украины предложил разместить миссию международных наблюдателей. Формат их работы Зеленский предложил разработать при помощи украинских дипломатов.

10 октября Александр Лукашенко во время совещания по вопросам безопасности рассказал, что его «по неофициальным каналам предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины».

«Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2". До меня была немедленно доведена эта информация. Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории"», — сказал он.