В Минске за участие в протестах задержан пастор и основатель инициативы по помощи наркозависимым

В Минске силовики задержали пастора и основателя инициативы «Путь свободы», помогающей алко- и наркозависимым людям. Видео с ним появилось в провластном телеграм-канале «Сводки центра».

По информации «Нашай Нiвы», задержанного зовут Сергей Павловский. Он был рукоположен на служением пастором в 2021 году, проповедовал в церкви «Новое поколение».

В милицейском видео Павловский говорит, что в 2020 году участвовал в митингах. «Сводки центра» пишут, что он «агитировал к участию в массовых нарушениях общественного порядка. Ну и, естественно, сам тоже нарушал закон».