МВД проводит в Гомельской области учения по борьбе с диверсионными группами из‑за плана «Перамога»

В Гомельской области МВД проводит тактико-специальные учения по «поиску и уничтожению возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований» из-за организованного объединением экс-силовиков BYPOL плана «Перамога», сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в МВД, учения связаны с «осложнением военно-политической обстановки».

«Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана "Перамога" акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», — пишет пресс-служба ведомства.

Как добавляют в министерстве, учения будут проходить на протяжении нескольких дней. уточняют, что Мероприятия на территории Гомельской области будут проходить на протяжении нескольких дней.

4 октября Объединенный переходный кабинет объявил о начале подготовки к реализации плана «Перамога». Представитель BYPOL Александр Азаров рассказал изданию «Зеркало», что представители кабинета занимаются созданием «хоругвей» и подготовкой их участников. По словам Азарова, «хоругви» — это «спортивно-культурные клубы в белорусских диаспорах», в которых участников обучают стрельбе, единоборствам и медицине.