Опубликован проект закона об амнистии — по нему на свободу не смогут выйти некоторые осужденные в связи с протестами

На Национальном правовом портале опубликован проект закона об амнистии, по которому на свободу смогут выйти некоторые осужденные.

Согласно ему, амнистия не будет распространяться на осужденных по части статей, связанных с протестами. Например, в такой перечень входят дела о разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), участии в «экстремистском» формировании (статья 361-1 УК), оскорблении Лукашенко или представителя власти (статья 368 и 369 УК) и другие.

При этом, проект закона не позволяет амнистировать и осужденных, причастных к «экстремисткой» или террористической деятельности, что указано в 10 статье документа.

6 сентября Александр Лукашенко провел совещание, на котором объявил об амнистии ко Дню народного единства. К 17 сентября он предложил освободить тех осужденных, кто «раскаялся и вступил на путь исправления».

В тот же день генпрокурор Андрей Швед уточнил, что такая амнистия может быть применена к более чем 8 000 человек.

21 сентября на свободу вышли журналист Олег Груздилович и пенсионерка Галина Михальчук. Их освободили в связи с помилованием Лукашенко.