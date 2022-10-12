«Покаянное» видео с задержанным братом блогера‑миллионника появилось в его тиктоке

Силовики задержали тиктокера-миллионника Андрея Белоусова. «Покаянное» видео с ним выложили на его странице в тикток.

На видео Белоусов говорит, что в 2020 году принимал участие в протестах. В ролике задержанный рассказывает, что в инстаграме ему предлагали сфотографироваться на фоне бчб-флага за «нормальные деньги».

Тикток-аккаунт Андрея Белоусова насчитывает 1.8 миллиона подписчиков. В инстаграме на блогера подписаны 227 тысяч человек.

Андрей — брат ранее задержанного игрока сборной Беларуси по хоккею на траве Владислава Белоусова, тикток-аккаунт которого насчитывал 2,1 миллиона подписчиков. Сейчас страница Владислава недоступна.