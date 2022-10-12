«Сводки центра»: задержана пара минчан, которые передавали данные силовиков в ЧКБ

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео с парой минчан, на котором они признаются в передаче личных данных силовиков в «Черную книгу Беларуси».

На камеру парень говорит, что на видео с одной из акции среди силовиков он узнал своего одноклассника и отправил его данные в бот «Черной книги». Кроме того, оба задержанных сказали, что в участвовали в «несанкционированных митингах».

Из соцсетей стало известно, что девушку зовут Мария Ященко. О ее задержании сообщили вчера сообщили волонтеры «Списков задержанных». Сейчас девушка находится на «Окрестина». Парня зовут Роман Цыганков, он тоже сейчас находится в ЦИП «Окрестина».