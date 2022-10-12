СК передал прокурору дела против Александры Герасимени и Александра Опейкина

Следственный комитет передал прокурору дела против спортсменки Александры Герасимени и исполняющего директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Действия спортсменки и Опейкина квалифицированы по статье о действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

«Специальное производство» против них СК начал 29 сентября.

В апреле 2021 года создателей фонда Александру Герасименю и Александра Опейкина были объявлены в розыск.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». По мнению ведомства, под их давлением из Беларуси перенесли несколько крупных спортивных мероприятий.