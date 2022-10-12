В Гомеле после упоминания в эфире российского блогера Юрия Дудя уволили трех сотрудников госрадио

В Гомеле с местного радио 107.4FM уволили трех сотрудников. Друг одного из них рассказал «Медиазоне», что это произошло после упоминания российского блогера Юрия Дудя в эфире.

Речь о Марине Туровец, Ярославе Бычковском и Артеме Забиране. По словам друга последнего, его уволили «прицепом, на всякий случай».

11 октября на провластном телеграм-канале «ЖС Premium» появилась публикация, в которой радио 107.4FM просили отреагировать на упоминание Дудя в эфире, учитывая, что тот «втаптывал в грязь нашу с вами страну».

Друг уволенного рассказывает, что причиной для увольнений стал этот эфир.

«За то, что упомянули Юрия Дудя. Там была рубрика "Кто сегодня родился". Называют знаковые личности и краткую справку о них. Когда родился, чем занимался. Ну вот с этого и было раздуто», — сказал он.

Авторы «ЖС Premium» высказывались и о соцсетях сотрудников радио. После эфира, на котором упоминули Дудя, они написали, что на радио есть «ячейка коллаборационистов». К посту приложили стриншоты со страницы Забирана, где он делится песней группы Каста «Выходи гулять», публикацией Андрея Стрижака и фотографией, на которую попали наклейки с бчб-флагом.

«Почему соцсети радиоведущих все испещрены полицайской символикой и экстремистскими репостами?», — написали они.