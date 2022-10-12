Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает «референдумы» в оккупированных областях Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает «референдумы» в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях. Об этом стало известно из трансляции заседания.

За это проголосовали 143 страны, воздержались — 35, а еще 5 — выступили против. Беларусь, Россия, Сирия, КНДР и Никарагуа высказались против принятия документа.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

28 сентября в оккупированных Россией Херсонской, Запорожской областях и в самопровозглашенных ДНР, ЛНР объявили итоги «референдумов» о вхождении в состав России. РИА «Новости» писало, что по их итогам большинство проголосовало за присоединение к РФ.