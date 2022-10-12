БАЖ: журналисты Александр Лычавко и Снежана Инанец находятся в СИЗО по статье о грубом нарушении порядка

Супруги-журналисты Александр Лычавко и Снежана Инанец находятся в столичном СИЗО №1, их подозревают по уголовной статье о «грубом нарушении общественного порядка» (часть 1 статьи 342 УК). Об этом рассказали друзья семьи «Беларуской ассоциации журналистов».

Силовики задержали журналистов 6 октября — утром они перестали выходить на связь. О подробностях задержания не сообщалось.

На следующий день близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал видео с задержанными.

В ролике супруги рассказывают о причине задержания. Лычавко говорит, что участвовал в акциях протеста в 2020 году, был подписан на «деструктивные» каналы и делал репосты. Инанец рассказывает в видео, что также была подписчицей «деструктивных» каналов и участвовала в нескольких акциях протеста, во время которых выходила на проезжую часть.