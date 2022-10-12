Прихожане закрытого после пожара Красного костела направили обращение Лукашенко

Прихожане костела Святых Симона и Елены, закрытого после пожара 26 сентября, направили обращение Александру Лукашенко с просьбой скорее восстановить богослужения. Текст обращения опубликовал сайт прихода святого Сымона и святой Алены в Минске.

По мнению общины, инцидент с пожаром «с очевидностью является результатом неправомерных действий неустановленных лиц».

Верующие обращают внимание, что, согласно документам, определенные права и обязанности налагаются как на Общину, так и на КУП «Мінская спадчына». В случае любого инцидента обследование помещений, определение характера и степени возможных повреждений, размера ущерба и виновности определенных лиц осуществляется собственником только с участием пользователя имущества, а именно общины и «Мінскай спадчыны».

Прихожане просят допустить своих представителей в костел, чтобы определить размеры ущерба не только имущества КУП «Мінскай спадчыны», но и прихода.

Ночью 26 сентября в костеле произошел пожар. По утверждению МЧС, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, а от огня пострадали около 20 квадратных метров здания.

В тот же день администрация Московского района Минска временно приостановила работу костела.

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Телеграм-канал «Мотолько Помоги» со ссылкой на собственные источники писал, что после пожара в здании оказались выбиты два стекла, а кроме следователей к костелу приезжали сотрудники ОМОНа, которые перекрыли подходы к площади даже сотрудникам МЧС. Также, по информации канала, из храма после пожара изъяли компьютеры и систему видеонаблюдения.

Позже КУП «Мінская спадчына» уведомило костел о расторжении договора на безвозмездное пользование и потребовало, чтобы верующие в течение нескольких дней забрали из храма свое имущество.

Сейчас верующие приходят к Красному костёлу и молятся возле него, так как их не пускают внутрь. 11 октября милиция попыталась помешать общине собраться и на ступеньках костёла, писал в фейсбуке очевидец событий Виктор Ведень.