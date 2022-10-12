Госсекретарь Совбеза про миротворцев на границе с Украиной: «Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен»

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня» ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского разместить наблюдателей на границе Украины и Беларуси.

По словам Вольфовича, они не помешают, но и не нужны Беларуси.

«Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — сказал он.

Украинские пограничники при этом «перекопали все дороги и разрушили все мосты, оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего», убежден Вольфович.

11 октября Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси международных наблюдателей.

По словам Зеленского, Украина «не планировала и не планирует военных действий против Беларуси». Для того, чтобы избежать обвинений в подготовке каких-либо провокаций, президент Украины предложил разместить миссию международных наблюдателей.

«Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране. Опосредованно, но она уже втянула их — а хочет втянуть непосредственно», — сказал он.