Депутаты приняли изменения в закон, которые разрешают скрывать статистические данные, угрожающие национальной безопасности

Палата представителей в первом чтении приняла изменения в закон, согласно которому можно скрывать статистические данные, вредящие национальной безопасности, пишет пресс-служба парламента.

Законопроект, как утверждается, разработан с учетом практики его применения, международных стандартов в области статистики и направлен на сокращение затрат государства на статистическое производство.

По информации «Зеркало», с 2020 года Белстат и так ограничивает объем публикуемой статистики. Первыми из открытого доступа исчезли данные о смертности, потом — о внешней торговле и количестве пенсионеров.