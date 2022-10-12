Депутаты приняли законопроект, который ограничивает выезд из Беларусь лиц, в отношении которых ведется административный процесс

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», который ограничивает выезд из Беларуси лиц, в отношении которых ведется административный процесс, и ужесточает выезд за границу сотрудников госорганов, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Согласно законопроекту, КГБ сможет ограничить беларусам выезд из страны на полгода, если он «противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.

В проекте предусматривается ограничение выезда для тех граждан, в отношении которых ведется административный процесс за правонарушения против порядка управления. Такую меру ранее предлагали ввести для обеспечения исполнения наложенных штрафов.

Кроме этого, законопроект содержит новую статью под номером 11-1, согласно которой сотрудники силовых ведомств обязаны согласовывать выезд из страны со своим руководством. Это ограничение распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил и транспортных войск, пограничников, служащих внутренних войск МВД, сотрудников милиции и органов госбезопасности, службы безопасности Александра Лукашенко, работников оперативно-аналитического центра, а также сотрудников Следственного комитета, комитета судэкспертиз и работников МЧС.

Всем вышеперечисленным по законопроекту разрешается отказывать в выезде «в целях обеспечения интересов национальной безопасности».