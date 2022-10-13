Суд приговорил жителя Осиповичей, который «выразил готовность» провести диверсию на железной дороге, к 11 годам колонии

Могилевский областной суд приговорил жителя Осиповичей Алексея Шишковца к 11 годам колонии по статьям о терроризме (статья 289 УК) и об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании или конфликте (статья 361-3 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор ему был вынесен 12 октября, известно об этом стало спустя день.

Пресс-служба МВД писала о том, что в начале 2022 года Шишковец «вошел в состав экстремистского формирования BYPOL, авторизировавшись в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Беларуси» и «руководил деструктивным "дворовым" чатом».

«Выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповичи, с целью проведения диверсий и недопущения продвижения эшелонов с военной техникой», — рассказывал начальник могилевского областного управления ГУБОПиК Михаил Сухачев.

В марте СК писал о возбуждении против Шишковца дела по статье о терроризме и об участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).

В сентябре КГБ добавил Шишковца в список лиц, «причастных к террористической деятельности».