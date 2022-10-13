Силовики задержали двух музыкантов группы Litesound Дмитрия и Владимира Каракиных

Силовики задержали двух музыкантов группы Litesound. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра».

Речь о братьях Дмитрии и Владимире Каракиных. Авторы канала обвиняют музыкантов в «участии в незаконных маршах с перекрытием дорог», «призывах и агитации в социальных сетях» и «сотрудничестве с экстремистскими организациями».

30 июля 2020 Litesound выступили на согласованном с властями митинге в поддержку Светланы Тихановской. В октябре того же года их концерт в Минске отменили, сославшись на назначенное в зале «правительственное мероприятие» вместо выступления.

Litesound — рок-группа, которую создали братья Дмитрий и Владимир Карякины в Минске в 2005 году. В 2012 году они выступали от Беларуси на «Евровидении».