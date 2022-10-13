Беларуси выдали осужденного ранее за сорванный госфлаг брестчанина; его подозревают в «содействии экстремистской деятельности»

Россия выдала Беларуси осужденного ранее за сорванный госфлаг брестчанина Юрия Костюка, сообщает правозащитный центр «Вясна». Его подозревают по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

По информации правозащитников, его подозревают в участии в чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на химию.

Ранее его приговорили к 1 году химии по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Позже состоялся суд по замене наказания на более строгое. В итоге Костюку назначили 1 месяц и 16 дней в колонии общего режима. Брестчанин полностью отбыл наказание и был освобожден 6 января 2022.

Костюка задержали в Сочи 15 мая.

Обновлено в 18:45. Правозащитный центр «Вясна» уточнил, что на вечер 13 октября Костюк еще находится в России.