КГБ внес в «список террористов» журналисток Ольгу Лойко и Елену Толкачеву, которые проходят по «делу TUT.BY». Информация об этом появилась в обновленном перечне ведомства.

Обе они вышли из СИЗО, но предъявленные им обвинения не сняли. Об их мере пресечения мы не знаем — журналистки остаются под подпиской о неразглашении.

13 мая из СИЗО отпустили бывшего главного инженера TUT.BY Аллу Лапатко. Чуть раньше из СИЗО №1 вышли бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад. Изменили меру пресечения и заместителю генерального директора по техническим вопросам Александру Дайнеко и менеджеру Publisher Box Андрею Авдееву.

В заключении остаются генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом компаниях hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).