Против студента, который снял военную технику возле Марьиной Горки, возбудили уголовное дело

Против 19-летнего студента одного из минских вузов, который в феврале снял военную технику возле города Марьина Горка, возбудили уголовное дело по статьям об участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Студент снял военную технику на телефон, подписался на один из признанных беларускими властями «экстремистским» канал и переслал видео в чат, также признанный «экстремистским».

Молодой человек ранее не был судим. По сообщению ведомства, в ходе допроса он полностью признал вину и раскаялся. Студент заключен под стражу.