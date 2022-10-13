В Польше задержали троих беларусов, которых подозревают в организации незаконной миграции, сообщает польская погранслужба.

По информации ведомства, группа действовала с января 2022 года. Двое мужчин (25 и 31 года) и одна женщина связывались с организаторами незаконной транспортировки с Ближнего Востока, которые указали месторасположение и узнавали количество мигрантов, которые пересекли границу.

Беларусы размещали в мессенджерах объявления с предложением работы и искали водителей для перевозки людей с границы Польши и Литвы. Задержанные координировали работу водителей, указывали им безопасный маршрут для проезда в Германию и платили от 200 до 1000 евро с человека.

Женщину и мужчину задержали перед вылетом в Абу-Даби.

По решению суда 25-летний мужчина арестован на 3 месяца. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе.