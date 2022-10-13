Бывший сотрудник ОНТ Дмитрий Семченко снова не вышел на свободу после ареста в 13 суток, пишет «БАЖ».

30 сентября на Семченко составили протокол, а 3 октября арестовали на 13 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

По информации «БАЖ», 13 октября Семченко отвезли с ИВС Окрестина во Фрунзенский РУВД и обратно. Был ли новый суд и по какой статье, неизвестно.

16 сентября суд арестовал Семченко на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), а его жену Юлию оштрафовал на 960 рублей за «репосты из "экстремистских каналов"». За что именно судили Семченко и по какой статье оштрафовали его жену — не уточнялось.

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.