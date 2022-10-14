МВД внесло википедиста Марка Бернштейна, блогерку Ольгу Токарчук и еще 77 человек в список «экстремистов»

МВД дополнило список людей, «причастных к экстремистской деятельности» и внесло в него 79 человек, включая википедиста Марка Бернштейна и блогерку Ольгу Токарчук. Список опубликован на сайте МВД.

24 июня суд Заводского района Минска приговорил википедиста Марка Бернштейна к 3 годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

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В декабре 2021 года тот же суд приговорил блогерку Ольгу Токарчук к 1,5 годам колонии общего режима по обвинению по трем статьям УК. Ее признали виновной в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), клевете (статья 188 УК) и оскорблении судьи (часть 1 статьи 391 УК).

По версии следствия, 30 августа 2020 года Токарчук участвовала «в несанкционированном массовом мероприятии, происходящим на проспекте Независимости в Минске», а также в маршах протеста 20 сентября и 1 ноября 2020 года. Также ее обвинили в опубликованном в январе 2021 года видеоролике, который, по версии обвинения, содержал «ложные и порочащие сведения в отношении социального педагога одной из гимназий в Брестской области».