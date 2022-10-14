Суд в Минске приговорил сотрудницу EPAM, вернувшуюся из Литвы, к 2 годам колонии по обвинению в участии в протестах

Суд Партизанского района Минска приговорил сотрудницу EPAM Екатерину Глинскую, вернувшуюся из Литвы, к 2 годам колонии по статье о нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает MAYDAY.

В июле видео с вернувшейся из Литвы сотрудницей IT-компании EPAM опубликовал провластный телеграм-канал «Сводки Центра». В ролике она говорила о том, что в августе 2020 года принимала участие «в несанкционированных массовых мероприятиях» и «выходила на проезжую часть».

Силовики задержали ее вместе с сестрой Юлией, которую арестовали на 15 суток. По какой статье, не уточнялось.