Минский суд приостановил деятельность частной школы «Грин Хилл»

Суд в Минске приостановил деятельность частной школы «Грин Хилл», сообщает пресс-служба Верховного суда.

Такое решение принято в ответ на иски от МЧС. Также иск подавали в отношении школы «Стембридж» — его суд не рассмотрел, поскольку школа уже приостановила деятельность и не использует помещение.

В сентябре свою работу прекратили как минимум восемь частных школ. В них обучались около 500 человек, половину из которых перевели в государственные, сообщал телеканал «Беларусь 1».

20 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК) против руководительницы частной школы «Смарт Скул».

По данным следствия, 15 сентября в Минске в школе была травмирована одна из учениц. В пресс-релизе говорится, что директор и сотрудники школы «всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников».