На войне в Украине погиб 21-летний доброволец и студент-богослов из Гродно Михаил Шавельский. Об этом сообщила пресс-служба Евангелическо-Аугсбургской церкви в Польше.

После нападения России на Украину, Шавельский уехал поддержать украинских военных. Он умер 11 октября 2022 года в результате полученных травм, пишет церковь.

До приезда в Польшу студент изучал богословие в ГрГУ, откуда его исключили «из-за политических взглядов», пишет пресс-служба.

Исправлено 15 октября в 14:40: Позже пастор Владимир Татарников опроверг «Медиазоне» информацию с сайта Евангелическо-Аугсбургской церкви в Польше о том, что Гродненский приход обратился к ним с просьбой разрешить Михаилу учиться у них. Также упоминание об этом пропало с сайта польской церкви.