Макей: в Беларуси введен режим контртеррористической операции

Глава Министерства иностранных дел заявил, что в Беларуси введен режим контртеррористической операции. Об этом он рассказал в интервью российской газете «Известия».

По его словам, режим КТО введен из-за информации о планирующихся со стороны других стран «провокаций, связанных чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

«Вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», — сказал он.

Согласно закону «О борьбе с терроризмом», в границах проведения КТО силовики могут беспрепятственно входить в том числе в жилые помещения «при преследовании лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма или создании незаконного формирования» и использовать личные средства связи граждан.

Кроме того, закон позволяет ограничивать въезд и выезд из зоны КТО и разрешает задерживать граждан в случае несанкционированного проникновения туда.

В статье 13 закона «О борьбе с терроризмом» сказано, что КТО предполагает, что мера относится к определенной зоне, в которой проводится операция. Макей в своем заявлении не назвал территорию, на которой введен этот режим.

10 октября Лукашенко провел совещание, на котором упомянул, что КГБ поручено провести мероприятия контртеррористического характера. О каких именно мероприятиях речь, он не уточнил.